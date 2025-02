Olio d’oliva e alcolici importati illegalmente dall'Albania: oltre 5.300 litri sequestrati

Ancona, 14 febbraio 2025 - In totale 5.300 litri di olio di oliva, inviati in Italia assieme ad altri 20 di prodotti di tipo alcolico. Arrivavano racchiusi in dei contenitori di plastica, stipati all’interno di navi che giungevano al porto di Ancona, provenienti dall’Albania. In particolare prodotti introdotti sul territorio clandestinamente, che venivano poi venduti nel Belpaese. Proprio al porto del capoluogo dorico, sono stati scoperti e sequestrati dai funzionari dell'Ufficio delle Dogane, assieme ai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale Ancona, nel corso dei quotidiani controlli effettuati sui traffici illeciti. Come riferito dai finanzieri del Comando provinciale, i contenitori di olio di oliva e i diversi quantitativi di prodotti alcolici erano sprovvisti di qualsiasi documento commerciale di accompagnamento che ne dichiarasse la provenienza, oltre che delle certificazioni sanitarie previste dalla normativa per l’immissione in consumo. In Italia, così, arrivavano prodotti sprovvisti delle caratteristiche di idoneità, e in questa maniera gli autori del reato li sottraevano sia al pagamento dei diritti di confine dovuti per legge, sia alla spesa dell’accisa gravante sui prodotti alcolici.

L’operazione che ha portato alla scoperta dei prodotti contraffatti è scattata quando durante un controllo di pochi giorni va, quando la merce era stata stipata all’interno di veicoli pronti a lasciare il porto anconetano. Alle richieste degli operanti, però, i conducenti avevano risposto di non aver nulla da dichiarare. Da qui le verifiche e i prodotti poi notati all’interno dei contenitori. Per questo agli interessati è stata contestata l’omissione dell’obbligo di presentare la dichiarazione doganale in qualità di detentori della merce. I prodotti rinvenuti sono così stati sottoposti a sequestro amministrativo per la violazione delle disposizioni normative in materia contrabbando. Un’operazione, quella svolta in collaborazione tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza, che “testimonia ancora una volta l'efficacia delle azioni congiunte volte a reprimere le condotte illecite, nonché l'impegno e l'attenzione quotidiana finalizzata a tutelare la sicurezza e la salute pubblica, con particolare riferimento alla salubrità dei prodotti ed al rispetto della legalità”.