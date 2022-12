Olivetti saluta i suoi storici proprietari

Dopo oltre mezzo secolo chiude una delle storiche attività del centro storico. Si tratta del "Panificio Olivetti", situato proprio sotto la Torre Civica di Corso Roma. La titolare, la signora Graziella, giunta all’età del meritato riposo, va in pensione e a fine anno finisce così la gestione per decenni affidata alla famiglia Olivetti. L’attività del panificio era iniziata nel lontano 1962 ad opera delle famiglie dei fratelli Elio e Nando. Con il trascorrere degli anni e la scomparsa dei titolari fondatori, il panificio è passato di generazione in gerazione, fino ad arrivare alla gestione dei coniugi Sauro Olivetti e della moglie Graziella Brugiatelli.

Purtroppo da qualche anno Sauro non c’è più - un ulteriore motivo che ha portato la titolare alla decisione di passare il tesimone - ma Graziella ha portato avanti da sola l’attività con la stessa dedizione e professionalità che nel tempo ha tramandato una attività di famiglia fatta di amore e passione. La signora Graziella, che sta svolgendo il suo lavoro per gli ultimi giorni, si dice emozionata.

"Mi commuovo pensando che dal 31 dicembre non sarò più qui - racconta - ho tanti ricordi, allo stesso tempo però sono anche contenta perchè dopo tanti anni di lavori finalmente avrò un po’ di meritato riposo. Spero di riuscire a godermi il pensionamento". Il centro però non resterà senza panificio perchè da gennaio ci sarà un nuovo gestore che comincerà una nuova avventura.