Oltre 12mila passaporti rilasciati. Gli open day hanno velocizzato l’iter

Positivo e con un trend in decisa crescita il bilancio dell’attività amministrativa dei poliziotti della Divisione di polizia amministrativa e sociale della questura dorica, guidata da Giovanni Giudice. In particolare, l’attività autorizzatoria relativa al rilascio dei passaporti e delle licenze ha visto un’importante crescita nel 2023 rispetto al 2022. Basti pensare che le licenze di porto di fucile sia per uso caccia che per uso sportivo sono state quasi 400 nel corso di tutto il 2023, a fronte delle 325 dell’anno precedente. Mentre, sul fronte dei passaporti, gli accessi allo sportello dell’ufficio da parte dei cittadini sono stati circa 23mila, a fronte dei 15mila accessi del 2022 e degli appena 7mila del 2021. A fronte di tale affluenza, i passaporti rilasciati dalla questura sono stati circa 12mila in tutto il 2023, rispetto agli appena 7mila del 2022.

Grande affluenza di utenti si è registrata agli open day, dove sono state previste aperture straordinarie dell’ufficio passaporti e che proseguiranno anche nel corso del 2024, sia per la questura di Ancona che per i commissariati di Osimo, Fabriano, Senigallia e Jesi.