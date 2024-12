Oltre 28mila passaporti rilasciati nel 2024

Dal primo gennaio 2024 ad oggi sono stati rilasciati 28mila passaporti, dei quali 14mila dalla Questura di Ancona ed il restante rilasciati dai quattro Commissariati di Polizia di Stato distaccati in tutta la provincia. Sono stati inoltre revocati per mancanza di requisiti 22 passaporti e sono state rilasciate 1.230 dichiarazioni di accompagnamento. La Polizia di Stato della Questura di Ancona traccia un bilancio relativo all’attività di rilascio dei passaporti e all’attività di controllo dei locali pubblici relativamente a tutto l’anno 2024. Rispetto alle numerose richieste di rilascio del passaporto, ricorda, il questore Cesare Capocasa ha "incrementato il numero degli operatori addetti al rilascio, riuscendo così a soddisfare la domanda che nell’anno in corso ha registrato un aumento rispetto al precedente".

Inoltre, "nei mesi scorsi il questore ha siglato diverse convenzioni con associazioni di categoria per rispondere alle esigenze impellenti relative al rilascio del passaporto per motivi di lavoro. A volte, in presenza di motivazioni urgenti, l’ufficio è riuscito a rilasciare il titolo in tempi brevissimi".

Da inizio anno sono stati effettuati dalla Polizia di Stato 67 controlli presso locali pubblici, bar e discoteche. Sono state elevate "30 sanzioni amministrative per irregolarità relative agli addetti alla sicurezza di molti locali nonché relative alla mancanza di licenze per gli esercizi di somministrazione o di pubblico spettacolo. Le denunce effettuate sono state 20 nel corso del 2024 per reati che vanno dall’omessa custodia di armi al porto abusivo, nonché alla detenzione di stupefacenti e anabolizzanti". Infine, ricorda la Questura di Ancona, "sono stati 18 i locali pubblici chiusi dal Questore ex art. 100 Tulps, locali dove si svolgeva somministrazione di alimenti e bevande che hanno abbassato le serrande per i motivi più svariati: dal ritrovo abituale di pregiudicati a situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica".