Oltre 450 donne per la "Lilt Dragon Boat"

È stato un successo il 5^ Trofeo nazionale Lilt Dragon Boat, organizzato domenica scorsa nelle acque antistanti la spiaggia di Villanova. Un successo suffragato dai numeri, vi hanno preso parte oltre 450 donne che hanno combattuto e vinto il cancro al seno, nell’ambito della manifestazione promossa dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori della sezione di Ancona e dalla Lega navale di Falconara, in collaborazione con una pluralità di Enti e associazioni. Tra questi anche i professionisti del Dipartimento di Senologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche che, col supporto organizzativo del Gruppo Amici per lo Sport, hanno promosso uno screening senologico gratuito e rivolto a più di 200 donne. Tra le quali, appunto, le dragonesse, che remano forte a bordo di speciali imbarcazioni e mandano messaggi di vita e speranza. Sono state citate anche dal sindaco Stefania Signorini e definite "eroine dei nostri giorni – ha detto la Prof -. Hanno combattuto una guerra, la più dura della loro vita e la spiaggia di Villanova, da anni, è la loro spiaggia, dove si allenano per partecipare alle tante manifestazioni che le vedono protagoniste. La Lega Navale di Falconara ha messo loro a disposizione la Dragon Boat e gli spazi per portare avanti un percorso di riabilitazione alternativa, capace attraverso uno sport di squadra di creare coesione nell’affrontare un cammino di guarigione, accomunate dalla stessa voglia di vincere la malattia e di tornare alle loro vite più forti di prima".