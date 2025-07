Oltre 50 persone dentro al circolo trasformato in locale: maxi multa

Continuano i controlli straordinari della polizia al Piano. L’operazione, che ha visto la partecipazione di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, ha portato all’identificazione di 63 persone, di cui 13 con precedenti, e al controllo di 40 veicoli. Nel corso del servizio, sono state denunciate tre persone: due somali sono stati trovati in piazza D’Armi in possesso di sostanze stupefacenti (cocaina e cannabinoidi), mentre un terzo, sempre somalo, è stato denunciato in via Giordano Bruno per mancanza di documenti che potessero attestare la sua regolarità sul territorio.

In particolare controlli anche su alcuni locali: nel mirino un circolo privato sudamericano nei pressi di piazza Ugo Bassi, già oggetto di numerose segnalazioni da parte dei residenti per schiamazzi e musica alta. Al momento del controllo, per poter accedere all’interno i poliziotti sono stati costretti a dover suonare incessantemente il citofono della struttura che ospitava il circolo. A causa dei forti schiamazzi che provenivano dall’interno, nessuno dei presenti si era infatti reso conto dell’arrivo degli agenti. I poliziotti, dopo aver faticato ad entrare a causa del baccano, hanno riscontrato gravi irregolarità: circa cinquanta persone, molte delle quali in evidente stato di ebbrezza, locale privo di finestre e con temperatura elevatissima, e violazioni dei requisiti di sorvegliabilità dato che vi era un’unica porta, inoltre chiusa. Al presidente del circolo è stata contestata la trasformazione di fatto in pubblico esercizio, con una multa di 5mila euro. I controlli, disposti dalla questura in accordo con la prefettura, proseguiranno anche nei mesi estivi per garantire la tranquillità dei residenti.