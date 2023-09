Oltre 550 banchi per la fiera di San Settimio

Una fiera con più banchi, oltre 550, maggiormente organizzata e con diverse novità come le degustazioni per celiaci a Porta Valle e piazza Colocci che ospiterà i birrifici che abbineranno le bionde ai piatti dello chef. Torna la tradizionale (se ne ha testimonianza sin dal 1304) tre giorni di fiera di San Settimio preceduta venerdì alle 20.30 dalla maxi tombola in piazza della Repubblica, anche quest’anno di nuovo in presenza. Poi sabato, domenica e lunedì la kermesse . Ieri la presentazione in Municipio. Non si escludono ingorghi e disagi per il traffico, specie nella zona bassa a causa della chiusura del ponte ma la viabilità resta quella dello sorso anno: attraversamento del corso in via Pastrengo solo per i residenti, via Setificio chiusa via Setificio all’altezza della zona dei banchi e così anche all’Arco Clementino. Massima attenzione alla sicurezza e alla presenza di abusivi grazie al dispositivo di sicurezza e sorveglianza che "vede in campo tutto il personale della polizia locale, in sinergia con polizia, carabinieri, guardia di finanza e associazioni di volontariato della protezione civile", evidenzia il comandante della polizia locale Cristian Lupidi che aggiunge: "Quest’anno la polizia locale effettuerà pure servizi in borghese, anche per prevenire eventuali reati predatori". "La tradizionale tombola che lo scorso anno ha visto in piazza 4.300 persone sarà preceduta e seguita da momenti musicali – spiega l’assessora Emanuela Marguccio –. In piazza delle Monnighette alle 19 musica a cura della banda "G.B. Pergolesi e alle 21.30 alle scalette Carducci con la Esino River Band". Per la tombola organizzata da Avis e Aido e condotta da Graziano Fabrizi, in arte Figaro le cartelle sono in vendita e in palio ci sono premi da 3mila, 2mila e mille euro. "Sei – spiega Bruno Dottori per l’Avis –i punti d’ingresso alla piazza dove effettueremo controlli: non si potrà entrare in bici o in skate e sarebbe preferibile l’ingresso di chi possiede le cartelle". "Il lavoro degli uffici – aggiunge Marguccio – ha permesso di ridisegnare la disposizione dei banchi seguendo le richieste degli operatori che abbiamo invitato, se possibile ad utilizzare, almeno in Corso Matteotti, dei gazebo bianchi, per un colpo d’occhio uniforme. Bar e locali potranno mantenere i dehors, a differenza di quanto avveniva in passato". "I posteggi per vendita di generi vari – aggiunge Matilde Sargenti responsabile del Suap – sono 451, 25 quelli del mercatino artigianale di piazza Federico II e dieci gli imprenditori agricoli di Piazza Baccio Pontelli. Più una cinquantina di quelli gestiti da Promo D. Fra cui quelli di piazza Colocci con i birrifici e le degustazioni dalle 17".