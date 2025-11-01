Oltre cento opere: grafiche e dipinti. Mostra diffusa nel nome di Grati: "La sua arte ha toccato tanti luoghi"

Ancona rende omaggio a uno dei suoi figli più talentuosi, prematuramente scomparso. E’ Umberto Grati, pittore, graphic designer, illustratore e anche scultore, che una malattia incurabile ha strappato all’affetto dei suoi cari e dei tanti amici e amiche lo scorso mese di novembre. Tra di loro c’è Simona Lisi, fondatrice dell’Associazione Ventottozerosei, la stessa che organizza il festival ‘Cinematica, e che ora presenta "Il tratto sensibile - Personale diffusa di Umberto Grati", una mostra che dall’8 novembre al 7 dicembre coinvolgerà varie sedi, esponendo oltre cento opere dell’artista. Un’iniziativa realizzata in stretta collaborazione con la famiglia di Grati, e con il sostegno della Regione e del Comune. La mostra è curata da Bruno Di Marino, con la direzione artistica di Simona Lisi, che definisce quella di Grati "una perdita per tutti. Umberto ha lasciato tanti amici, e subito dopo la sua scomparsa abbiamo pensato a fare qualcosa per rendergli omaggio. Inizialmente la cosa doveva essere inserita in ‘Cinematica’, ma poi abbiamo ritenuto che lui meritasse uno spazio maggiore, autonomo".

Lisi sottolinea che "Umberto non poteva essere ‘chiuso’ in un solo posto, visto che con la sua attività ha toccato molti luoghi e realtà di Ancona. Per cui la mostra avrà come sedi lo Spazio Presente in via Buoncompagno, con tappe successive allo Spazio Eventi Popolare in piazza San Francesco, alla Galleria Papier in via degli Orefici, alla Legatoria Librare in via del Crocifisso, all’Atelier del Faro in via del Faro e nel suo stesso studio in via Fanti". L’amicizia tra Simona Lisi e Umberto Grati era di lunga data. "Nel 1991 a Polverigi, per il festival ‘Inteatro’, lui fece le scenografie di uno spettacolo di cui io ero coautrice, e interprete insieme a Rebecca Murgi e Annalisa Cardinali. Lo sentivo vicino a me anche per una questione di ‘poetica’, perché era in linea con la nostra produzione, con i temi che stanno alla base di ‘Cinematica’. Nelle sue opere, infatti, sapeva rendere molto bene l’idea del movimento, il dinamismo. Grati è conosciuto da molti principalmente per le sue opere grafiche, ma faceva anche bellissimi dipinti. Era molto prolifico, e capace di passare da un acquerello a un rebus".

E’ la stessa Lisi a ricordare la collaborazione con La Settimana Enigmistica, oltre che quella con il Sole 24 Ore. Due delle tante, visto che la creatività di Umberto Grati era davvero ‘vulcanica’. Anche per questo a corredo della mostra c’è una ricca serie di eventi collaterali. Il 29 novembre, ad esempio, lo Spazio Presente ospiterà il laboratorio collettivo ‘Grati al Rebus’ a cura di Bardo, al secolo Alfredo Baroni, noto autore di giochi enigmistici e redattore della Settimana Enigmistica.

Raimondo Montesi