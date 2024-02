Oltre due chili di droga nell’armadio della camera

L’arresto della suocera a Viterbo fa scoprire un deposito di droga nell’armadio della sua camera. Ne hanno trovata più di 2 chili, i carabinieri, a Cupramontana, mercoledi sera. Durante una doppia perquisizione a casa di uno spazzino di 34 anni, di origine napoletana, da poco padre di un bimbo di 5 mesi, sono stati rinvenuti quasi 2 chili di hashish (2 panetti da 950 grammi l’uno) e 58 grammi di cocaina. La droga era nascosta dietro i vestiti, ben piegati nell’armadio. In un cassetto un’agenda con numeri di telefono e cifre, probabile libro mastro dello spaccio. Per l’operatore ecologico è scattato l’arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I carabinieri erano stati nel pomeriggio a casa sua, dove convive con la compagna, dopo l’arresto della suocera avvenuto nel Lazio. Quest’ultima, moglie dell’ex latitante Salvatore Fontana, 53enne, palermitano residente a Cupramontana, uno dei boss dell’operazione Damasco che ha permesso di stroncare un grosso giro di droga tra le province di Ancona e Pesaro (è stato catturato a novembre scorso in Spagna), era stata a trovare il marito in carcere. Durante un controllo, prima di farla entrare a colloquio, è stata perquisita e trovata con 10 grammi di cocaina, contenuti in un ovulo nascosto nelle parti intime. Droga probabilmente destinata al marito. Da Viterbo hanno avvisato i carabinieri di Cupramontana. Cosi è stata fatta una prima sommaria perquisizione dal 34enne che ha consegnato spontaneamente qualche grammo di fumo ai militari. I carabinieri sono andati a casa della suocera dove hanno trovato 6 cellulari, un taccuino con numeri e cifre di denaro appuntate, 2 macchinette per il sottovuoto e bilancini. Tornati a casa del 34enne è stata fatta una perquisizione più approfondita e nell’armadio hanno trovato la droga. Ieri mattina lo spazzino, difeso dall’avvocato Francesca Petruzzo, ha affrontato l’udienza di convalida davanti al giudice Matteo Di Battista. Ha detto di non sapere nulla della droga, aveva aperto quell’armadio fino al giorno prima ma c’erano solo i vestiti e forse a mettercela era stata la suocera. L’arresto è stato convalidato. Rimarrà ai domiciliari con il permesso di andare a lavorare.

Marina Verdenelli