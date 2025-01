Oltre due milioni di euro dalla Tari aumentata

Dalla Tari aumentata del 7 per cento nel 2024, il Comune di Osimo conta di introitare oltre due milioni di euro. E’ una delle ultime determine emesse prima delle dimissioni dell’ex sindaco Francesco Pirani. Degli 80mila euro messi a bilancio nel luglio scorso per aiutare, tramite bando, le famiglie in difficoltà che rientrano in certi parametri dettati dall’Isee, ne sarebbero stati utilizzati "solo" 20mila. Il commissario Grazia Branca sta lavorando intensamente con gli uffici comunali per la redazione del bilancio entro i termini prorogati, come previsto dalla legge, e pare che partirà a breve anche l’attività di accertamento straordinaria per recuperare crediti non riscossi negli ultimi anni. Le Liste civiche da sempre tornano all’attacco su tasse e servizi alla persona: "Per mesi avevamo sentito dire che sarebbero aumentati i costi di mense e trasporti scolastico. Se fosse vero che il bilancio del Comune di Osimo non presenta aumenti di tasse e imposte sarebbe una buona notizia. Noi siamo sempre stati contro l’aumento della tassa rifiuti". Diversi i problemi che la città sta vivendo in questo periodo di commissariamento, come quelli che riguardano l’associazionismo che rischia tuttora di non ricevere della contribuzione necessaria per sopravvivere. Sulla bagarre politica che impazza nel centrodestra disunito al momento, in vista delle elezioni amministrative di maggio, la candidata sindaco riconfermata dal centrosinistra Michela Glorio afferma: "Da parte della nostra coalizione non ci metteremo sicuramente a fare gli arbitri. L’unica cosa che possiamo fare è: ribadire ciò che avevamo già detto in campagna elettorale. Gruppi che fino al giorno prima si odiavamo come avrebbero potuto governare insieme? Se c’è una cosa che ho imparato sul lavoro è che i risultati arrivano quando c è la competenza, l impegno e soprattutto la serenità e condivisione di intenti. E questi ingredienti sono indispensabili anche nella Pubblica amministrazione, per crescere e migliorare il contesto in cui viviamo. Non conosciamo ancora la data delle elezioni, ne quale sarà lo scenario nel centro destra, sicuramente quello che ci auguriamo è che la politica ritorni ad occuparsi dei problemi delle persone invece che dei propri problemi personali. Da parte mia, tante lezioni apprese dal 2024 e pronta a percorrere il nuovo anno". Silvia Santini