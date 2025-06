Oltre duemila donatori. Festa al Gentile

Oggi e domani a Fabriano si celebra un avvenimento speciale, l’80esimo anno di Fondazione dell’Avis. Sono duemila e 91 i donatori, mille e 262 uomini e 829 donne con ben 163 nuovi iscritti tra cui tanti giovani e un rapporto donatori-popolazione tra i più alti della regione. Al teatro Gentile stamattina si tiene la premiazione e la consegna delle benemerenze, presentata da Laura Gentilucci, per chi ha raggiunto traguardi importanti (molti quelli che hanno superato la soglia delle cento ricevendo una medaglia d’oro con smeraldo o diamante) nella donazione di sangue, e alle 21, Paolo Notari e Guenda Goria, accompagnati dai fiati dell’Arena Sferisterio di Macerata "Salvadei Brass" e la Camilla Noci band, racconteranno, tra aneddoti, canzoni e ricordi gli 80 anni di gesti unici. Domani mattina ritrovo dei partecipanti nelle sede di via Mamiani: alle 9 l’intero gruppo si sposterà nella chiesa cattedrale di San Venanzo per la Santa Messa e al termine inizierà il corteo per la vie della città che raggiungerà il monumento dei Caduti e dell’Avis ai giardini Regina Margherita, per tornare al teatro Gentile, dove si terranno, dopo i saluti della autorità locali, provinciali e regionali, altre premiazioni.