"Oltre il Karma", nuovo singolo e video per Roberta Giallo

Nuovo singolo, e nuovo video, per la cantautrice senigalliese Roberta Giallo. E’ ‘Oltre il Karma’, realizzato in collaborazione con Massimo Forapani e il videomaker Nicolò Donati, ‘una canzone-viaggio-astrale’, che si insinua misteriosamente tra le intercapedini dell’anima’. Il video, in pieno ‘Giallo style’, è un ponte tra le arti, dove musica, scultura e arte visiva si uniscono favorendo un’esperienza di trascendenza del quotidiano. Giallo parla di ‘esplorazione di uno stato evoluto dell’essere in cui la risonanza armonica, con l’esperienza profonda del viaggio atemporale-interiore, e quella vissuta nel mondo temporale-esteriore arrivano a comprendersi e risolversi integrandosi, in un processo di disvelate corrispondenze di luci ed ombre. Questo brano, insieme al video che bene accompagna la suggestione che volevo creare, segna una una chiave di svolta verso l’anamnesi della coscienza, che chiama all’autenticità piena della propria esistenza’.