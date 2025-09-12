Oltre la nuova Scalinata. Ancona capitale della luce. C’è anche l’archistar Boeri. Drone show al Passetto

Il futuro delle luce pronto a sbarcare ad Ancona. Prima l’inaugurazione della scalinata monumentale al Passetto, la settimana scorsa, presto il tocco finale e di gran classe. Venerdì prossimo, 19 settembre, doppio appuntamento con iGuzzini. Ad aprire un convegno alla presenza di ospiti davvero illustri, dove l’illuminazione, parte del progetto ‘Light For Future’, viene messa al centro; in serata poi l’inaugurazione, un vero e proprio show, del progetto di luce che iGuzzini hanno realizzato proprio al Passetto.

Al convegno di Ancona parteciperanno esponenti internazionali del mondo dell’architettura, ad esempio Stefano Boeri (nella foto), del lighting design, Dean Skira, e delle scienze, Edwige Pezzulli e Andrea Bariselli. "Light for Future" è un progetto di iGuzzini che mira ad accendere l’attenzione sulla fruizione responsabile dei luoghi per renderli più belli e vivibili attraverso una luce sostenibile, rafforzando l’impegno dell’azienda verso l’obiettivo Emissioni Zero e l’adesione all’Agenda 2030 dell’ONU. Il programma culturale ha lo scopo di divulgare conoscenza e consapevolezza ambientale, etica e sociale attraverso la luce. Quest’anno ‘Light For Future’ si concentra sulla progettazione responsabile delle aree costiere e sostiene la nuova illuminazione della monumentale scalinata del Passetto di Ancona, che è stata oggetto di un importante restauro e riqualificazione finanziati dal Comune di Ancona e in parte con fondi ministeriali.

"Siamo profondamente orgogliosi di aver contribuito alla nuova illuminazione della scalinata del Passetto, un luogo simbolico per la città di Ancona e per tutta la comunità – spiega il CEO iGuzzini, Cristiano Venturini – Come amministratore delegato di un’azienda storica, radicata nel territorio, ma con una forte vocazione internazionale, credo fermamente che il nostro impegno nella ricerca e nell’innovazione debba sempre avere come obiettivo una luce più responsabile, intelligente e umanocentrica".

Nella cornice di ‘Light for Future’ 2025 oltre alla sponsorizzazione tecnica per la fornitura degli apparecchi di illuminazione della Scalinata del Passetto ad Ancona, iGuzzini ha promosso un contest internazionale destinato ai giovani lighting designer di tutto il mondo; a questo si deve aggiungere l’importante convegno dal titolo ‘Nuove visioni per la rigenerazione e lo sviluppo delle aree urbane e costiere’ che si svolgerà il 19 settembre alla Sala Polveri della Mole Vanvitelliana. Il convegno vedrà la partecipazione di architetti riconosciuti a livello internazionale, lighting designer, scienziati e divulgatori che si confronteranno in un dibattito su architettura, luce e visioni multidisciplinari orientate al futuro della progettazione. Il convegno si concluderà con la proiezione in anteprima di un video realizzato con i droni che riprendono la scenografia originale di luci e musica dedicata alla Scalinata del Passetto, affidata da iGuzzini al lighting designer spagnolo Maurici Gines. La scenografia verrà lasciata a disposizione del Comune di Ancona che potrà usufruirne in totale autonomia.