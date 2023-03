"Oltre", la rassegna femminista: il calendario degli appuntamenti

Al via sabato nella capitale del Verdicchio la rassegna femminista "Orme incontri oltre il femminile". Dalla presentazione di libri, agli spettacoli e alle mostre il focus è sul "corpo fisico, politico e sociale". Ospiti a Cupramontana numerose attiviste e ricercatrici. Si parte sabato (ore 21) al teatro Concordia con lo spettacolo "Disprezzo della donna" della compagnia Frosini Timpano, per poi incontrare, tra le altre, Porpora Marcasciano, fondatrice e attivista del it (Movimento Identità Trans) consigliera e presidente della commissione Pari opportunità del Comune di Bologna, la pluripremiata scrittrice e poetessa Laura Pugno, e il comitato nazionale Vulvodinia e Neuropatia del pudendo. Sabato andrà in scena una cantata a due voci dedicata ai futuristi ed al disprezzo della donna. Una pièce che si scaglia contro i fantasmi romantici dell’amore eterno e della fedeltà, contro il femminismo e contro la famiglia. Orme dedica ampio spazio alle arti visive, con l’esposizione "Statue, Corpi, Cuoia" a cura del collettivo LaMuuf: i fotografi Amedeo Paradisi, Barbara Sgavicchia ed Étienne Gamelon saranno in mostra con una riflessione trasversale sul corpo come luogo delle possibilità: dal canone statuario ad un corpo come forma nello spazio in cui è immerso, fino alla carnalità, tessuto d’espressione. L’inaugurazione della mostra al Mig - Musei in grotta, sarà il 25 marzo alle 18. Ad aprile la rassegna proseguirà con un incontro all’interno del festival di editoria indipendente Aaltoo: l’autrice e pluripremiata illustratrice Cristina Portolano presenterà due opere: Tettonica (Feltrinelli Comics, 2022) e Quasi signorina (Topipittori, 2016), storie di bambine alla prese con desideri e primi fastidi legati ai cambiamenti del corpo e amplificati dagli stereotipi di genere. L’autrice sarà in dialogo con l’artista Marco Goran Romano, il 15 aprile (ore 17:30), al Teatro Concordia. I biglietti per lo spettacolo di sabato sono in vendita sul circuito ciaotickets (da 13,20 a 16,50 euro).

Sara Ferreri