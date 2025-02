Oltre mezzo milione di euro di multe: tanti non pagano

Solo a marzo e aprile dell’anno scorso il comando della Polizia municipale ha contestato e notificato 177mila euro di verbali da sanzioni non pagate dagli automobilisti multati. A maggio e giugno 170mila euro e a luglio e agosto 185mila. In totale oltre mezzo milione di euro, un piccolo record se si pensa anche che non sono considerate nel novero le multe comminate da poliziotti e carabinieri. Gran parte di quelle non sono state ancora riscosse. Si tratta di sanzioni per automobilisti indisciplinati che derivano da posti di blocco, dai due autovelox a Casenuove, gli unici due funzionanti, e molti dai divieti di sosta. Se non versata dopo i solleciti, quella somma confluirà nel fondo crediti di dubbia esigibilità. Il riaccertamento è stato effettuato prima della fine dell’anno da poco concluso. Il Comune poi prevede di incassare 955mila euro di multe per l’anno 2025, stessa cifra per gli anni 2026 e per il 2027. Una bella somma rispetto agli anni scorsi almeno, aumentata secondo quanto deliberato dalla commissaria prefettizia che ha siglato i criteri di utilizzo di quelle somme nell’ambito del bilancio di previsione. L’amministrazione Pugnaloni a fine 2023 aveva previsto 630mila euro ogni anno, 2024, 2025 e 2026. Nel 2023 i proventi da sanzioni sono ammontati a 750mila euro e a quasi un milione di euro nel 2024. Da quest’ultimo dato probabilmente la decisione di aumentare le cifre da mettere in previsione.

In parallelo il problema della sosta in centro si fa sentire da anni per la carenza dei parcheggi e la conseguente, forse, violazione di diverse norme. Particolare attenzione durante il 2024 è stata riservata al controllo delle soste negli spazi riservati alle persone con disabilità dove sono state accertate 28 sanzioni a carico di veicoli che occupavano abusivamente le aree riservate e 10 violazioni per uso improprio dell’autorizzazione alla sosta. In un caso è stato sanzionato un uomo che utilizzava abusivamente il contrassegno intestato a un familiare, senza che questi fosse mai presente. Per i parcometri poi restano dubbi: il nuovo Codice della strada ha modificato il regime delle multine per chi sfora l’orario di parcheggio sugli stalli blu e ci si chiede se Osimo, che ha reso gratuita la mezz’ora di tolleranza successiva ai 60 minuti pagati, dovrà adeguarsi alla disposizione che inserisce la regola che chi sfora incorrere in una sanzione vera e propria.

Silvia Santini