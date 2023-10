Oltre mille occupati: ecco tutti i numeri

Il sito industriale falconarese occupa, oggi, all’incirca mille persone fra lavoratori diretti ed indotto continuativo. Numeri che aumentano fino alle quasi 2mila unità nei periodi di picco, come ad esempio durante le manutenzioni degli impianti. La ricaduta economica è stimata in oltre 100 milioni di euro all’anno. Tra i partner principali vi è il porto di Ancona. In controtendenza rispetto ad altri colossi del settore petrolifero, il Gruppo Api ha investito "nell’innovazione e nello sviluppo dei prodotti – si legge nel bilancio socio-economico – Collaboriamo da anni con Enti, Istituzioni e associazioni del territorio nella consapevolezza che etica, responsabilità e attenzione per la collettività siano elementi di valore. Partecipiamo a diverse iniziative sociali".