Oltre mille visite gratuite in quattro giorni e mezzo

Con 1.075 visite gratuite in quattro giorni e mezzo, l’evento di prevenzione ‘Il movimento è vita’ si è rivelato uno straordinario successo. Sarebbe bene dire l’ennesimo successo firmato dal Gruppo Amici per lo Sport che, da martedì a sabato della scorsa settimana, ha permesso alle persone di sottoporsi ad uno screening ortopedico per colonna vertebrale, spalla, anca e altre articolazioni. Ad effettuare i controlli nella pinacoteca francescana di Falconara sono stati i professionisti della clinica ortopedica dell’adulto e pediatrica dell’Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche, guidati dal professore Antonio Pompilio Gigante. All’iniziativa, promossa dal Gas del presidente Tarcisio Pacetti, hanno collaborato anche altre organizzazioni di volontariato (Protezione civile, Croce Gialla e Rossa, Unitalsi) e i partner che hanno così consentito di rendere un servizio, utile e gratuito, alla collettività. Dopo la chiusura di sabato la squadra si è riunita per un pranzo al ristorante Oasi Cannetacci di Castelferretti di Gianluca Romiti. In quella sede, Pacetti e il dottor Luca Farinelli, a nome degli altri medici, hanno ringraziato di cuore quanti hanno collaborato alla riuscita allo screening ortopedico, compreso il Rotary Club Falconara rappresentato dal past president Paolo Lovascio. Ha preso poi la parola il vicepresidente del Gas, Diego Cardinali che ha ribadito come "i numeri inerenti la prevenzione esaltano dati straordinari degni di riflessione ed approfondimento". Il prossimo passo sarà infatti quello di stilare una relazione per conoscere il report, dettagliato, dello screening ortopedico. Quindi il nuovo evento sportivo e sociale nell’ambito del progetto Dragon Boat, che si effettuerà prossimamente alla Lega navale di Falconara su iniziativa della Lilt e del Gas: uno screening senologico gratuito.