Oltre quarant’anni in prima linea. Bedini in pensione

Oggi, nella sede centrale del comando dei vigili del fuoco di Ancona, si terranno festeggiamenti per salutare l’ispettore antincendi esperto Mauro Bedini, che sarà in pensione dal primo febbraio.L’ispettore antincendi esperto Bedini è entrato nei vigili del fuoco prima come ausiliario, discontinuo e poi dal 1982 immesso in ruolo in qualità di vigile del fuoco, nominato nel 1994 capo squadra, nel 2007 capo reparto e infine a seguito di concorso interno riveste dal 2015 l’attuale qualifica di ispettore antincendi. Da annoverare gli incarichi di capo sezione provinciale, svolto dal 2015 al 2016, e di referente del distaccamento di Senigallia, svolto dal 2008 al 2015. Notevole il suo apporto come istruttore professionale non solo presso il comando di Ancona, ma anche nei vari comandi italiani e soprattutto presso la scuola di formazione professionale nei corsi di accesso, che lo ha visto formare tanti allievi vigili del fuoco. Ha partecipato a numerose attività emergenziali e a soccorsi durante eventi alluvionali. Tanti gli elogi a lui conferiti dal corpo dei vigili del fuoco.