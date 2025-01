Oltre un milione per le bollette

Quasi 1 milione e 400mila euro per pagare le bollette dell’elettricità dei suoi edifici: un conto salato per l’amministrazione comunale che confida nella stabilità internazionale per evitare un altro salasso. La memoria degli aumenti fuori misura delle utenze riporta tutti al Covid prima e soprattutto all’inizio del conflitto innescato dalla Russia in Ucraina 35 mesi fa. I prezzi dell’energia schizzarono e per affrontare gli aumenti fuori misura del prezzo di luce e gas l’allora amministrazione fece di tutto per evitare il collasso dei conti, riuscendoci alla fine seppur con dei sacrifici condivisi. Quello scenario, almeno per ora, sembra lontano, ma la situazione globale resta a rischio nel caso di ulteriori crisi. Stando alla previsione attuale, il Comune nel 2025 prevede di spendere 1 milione e 380mila euro per pagare le bollette delle sedi di sua competenza: uffici comunali, comando di polizia locale, scuole, servizio cultura, impianti sportivi, servizi sociali, urbanistica. In attesa del saldo finale, di cui poc’anzi abbiamo ricordato l’aumentare (sempre al netto di mancati aumenti legati alla situazione internazionale), Palazzo del Popolo per le bollette elettriche ha già impegnato poco meno di un terzo della somma complessiva, circa 420mila euro, mentre deve ancora impegnare il resto, ossia oltre 950mila euro.