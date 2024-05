Omaggio a John Williams: sul palco tre corali e l’orchestra Pergolesi

In scena al Teatro Gentile di Fabriano, stasera alle 21.15 lo speciale omaggio a John Williams. L’orchestra Pergolesi, della scuola musicale omonima, propone uno spettacolo che coinvolge tre corali: il coro polifonico Vox Nova di Fabriano, che ha curato l’organizzazione dell’evento, diretto dalla Maestra Milly Balzano, il coro Santa Cecilia di Fossato di Vico diretto dalla Maestra Paola Paolucci e il coro Voci Fabrianesi diretto dal Maestro Emilio Procaccini. Ben 70 elementi. John Williams è uno di quei maghi della musica il cui lavoro ha incantato il mondo del cinema per decenni, i suoi brani sono diventati parte integrante della cultura popolare. Il concerto attraverserà l’eclettica carriera musicale del compositore statunitense che, per il suo approccio alla musica da film, definito "neoclassico" dalla critica musicale, è stato accostato allo stile tardoromantico di Korngold, ma anche a Wagner (basti pensare all’impiego del leitmotiv associato ai personaggi principali) e a Holst per l’uso delle orchestrazioni e per quel senso di grandezza e di avventura che evocano molte delle sue partiture. Attraverso il potere della sua musica, insieme all’orchestra sinfonica Pergolesi, diretta dal maestro Stefano Campolucci, e alla voce narrante di Sergio Cardinali, autore anche dei testi, sarà possibile esplorare mondi fantastici e rivivere momenti epici tratti da alcune delle storie più amate dal pubblico: da Harry Potter a"Salvate il Soldato Ryan, da "E.T l’Extraterrestre a Jurassic Park, per arrivare a un’ampia selezione di brani tratti dalla colonna sonora di Star Wars. Biglietti (da 5 a 10 euro): 071 2072439 o su vivaticket.