Omaggio a Maria a Portonovo: Festa del Mare per l'Assunta

Torna la tradizionale ‘Festa del Mare’ a Portonovo, dedicata alla solennità dell’Assunta. Oggi (ore 9) dalla piazzetta della baia partirà la processione preceduta dall’immagine della Madonna, portata dalla gente della frazione del Poggio dalla chiesa di san Biagio, con l’Arcivescovo Angelo Spina e la banda di Torrette. Il corteo si muoverà fino alla chiesa di Santa Maria dove, alle 9.30, Spina celebrerà la messa, per poi benedire le imbarcazioni. Quindi le autorità saliranno sulle batane e dopo l’omaggio di una corona d’alloro per ricordare i caduti ci sarà la processione in mare, che arriverà vicino al molo per il consueto saluto ai bagnanti.