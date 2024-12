Omaggio a Paoli e Vanoni, spunta anche Torpedine

Grande successo per la prima ad Ancona dello spettacolo, "Quell’appuntamento senza fine di Gino e Ornella", l’emozionante omaggio alle leggende della musica italiana, Ornella Vanoni e Gino Paoli, di Paolo Notari e Valeria Visconti, sold out già da mesi, a favore dell’Associazione Fanpia (Famiglie Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza). L’interpretazione di Paolo Notari nei panni di Gino Paoli è stata intensa e coinvolgente, ha messo in luce la sua bravura come performer e le sue straordinarie capacità vocali. Più noto al grande pubblico come giornalista di Rai 1, Notari ha sempre coltivato con passione la sua carriera musicale che annovera anche una vittoria al Cantagiro e la partecipazione a Castrocaro negli anni 80 / 90. Ad arricchire la prima dello spettacolo la presenza di Michele Torpedine, noto produttore de Il Volo, di Andrea Bocelli e di tanti altri artisti internazionali, nonché fautore dell’unione artistica di Gino Paoli e Ornella Vanoni.

"Ero il batterista di Gino Paoli e nel 1981, in un locale di Bologna, lo convinsi a fare un tour con Ornella Vanoni visto che lei cantava sempre con successo tutto il suo repertorio" ha raccontato al pubblico Michele Torpedine che eccezionalmente, si è esibito alla batteria per accompagnare Paolo Notari nell’interpretazione delle indimenticabili “Il Cielo in una stanza” e “Sapore di sale” cantata in coro con il gremitissimo pubblico del Teatro Panettone di Ancona.