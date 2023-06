Omaggio al grande artista La città vista dal Vanvitelli tra progetti e visioni

Un nuovo passo nel cammino che porterà al clou delle celebrazioni per i 250 anni della morte di Luigi Vanvitelli, il convegno internazionale alla Mole di settembre. E’ la mostra ‘In quell’opera ei veramente si mostrò grande artista - Vanvitelli e Ancona. Sogni, progetti e rivincita di un grande architetto’, che si inaugura oggi (ore 10) in Pinacoteca. Il Comune ha già organizzato una serie di eventi, come l’apertura della Porta ad Acqua alla Mole e il ‘Grand Tour Vanvitelliano’ ideato e curato da Annalisa Trasatti e Marta Paraventi. Finora le visite guidate hanno fatto sempre registrare il sold-out. La mostra permette ora di ammirare disegni, stampe e dipinti che illustrano i progetti e le committenze delle opere del Vanvitelli.

Il curatore Stefano Zuffi, responsabile della Pinacoteca, parla di un’esposizione "fatta con le risorse materiali e culturali dei Musei civici. Nessun prestito esterno. E’ un modo che Ancona ha di riflettere sul proprio patrimonio, esponendo opere che normalmente si trovano nei magazzini". Il professor Zuffi spiega che Vanvitelli in realtà nasce pittore, e cita "due disegni acquarellati di grande raffinatezza. La mostra è dedicata alle attività di Vanvitelli ad Ancona dal punto di vista architettonico e urbanistico. Basti pensare alla sua visione dell’intero fronte del porto". A presentare la mostra c’è il sindaco Daniele Silvetti, che definisce le celebrazioni vanvitelliane "una formidabile opportunità per la promozione turistica e culturale di Ancona, e di crescita dal punto di vista dell’identità. Non si può prescindere dalla piena consapevolezza delle proprie radici".

Con lui, gli assessori alla Cultura Anna Maria Bertini e al Turismo Daniele Berardinelli. La prima osserva che la Mole "fu concepita come un contenitore, porta d’Oriente che univa le due coste dell’Adriatico. Vanvitelli fu un precursore, visto l’attuale ruolo strategico di Ancona, ad esempio come snodo centrale della Macro Regione Adriatico Ionica".

Berardinelli annuncia una sempre più stretta collaborazione fra turismo e cultura, "per far conoscere le nostre bellezze e la nostra storia". A contribuire alle celebrazioni potrebbe essere la gigantografia della stampa che Giuseppe Vasi incise su disegno di Vanvitelli. L’idea è dell’ex direttore della Pinacoteca Michele Polverari. "L’idea ci piace – dice Bertini -, ma va realizzata a seguito di una pianificazione. Si potrebbe pensare anche a delle proiezioni".

Raimondo Montesi