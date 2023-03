"Omaggio al Perugino" una grande mostra ospitata dalla Pinacoteca

"Omaggio a Perugino. Misericordiae Vultus", entrano nel vivo i lavori perché tutto sia pronto per l’esposizione che la Diocesi di Senigallia intende organizzare nel quinto centenario della morte del pittore Pietro Vannucci (1446 – 1523). La Pinacoteca nella piazza del duomo sarà la sede espositiva di questo "omaggio" che verte sulla grande tavola che la città misena conserva del Perugino. É un maestro all’apice del successo quello che realizza la "pala di Senigallia" dipinta nell’ultimo decennio del Quattrocento, e donata dal cardinale Giuliano della Rovere. In un fondo prospettico ad arcate sfuggenti con pilastri color legno, la tavola pone al centro la Madonna col Bambino, la dolce e misericordiosa Vergine Madre in trono, attorniata da santi. Percorso di fede e d’arte quello che va realizzando la Diocesi, con la collaborazione di importanti enti prestatori tra cui la Galleria Nazionale delle Marche - Palazzo Ducale di Urbino, e che animerà l’estate culturale non solo della spiaggia di velluto, da giugno a novembre 2023: importanti appuntamenti quelli previsti pure nei mesi dell’esposizione.