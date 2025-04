Omaggio alla memoria storica grazie alle foto

Inaugurata a Trecastelli, con grande successo di pubblico, la mostra Noi e Nori, a cura di Simona Zava. L’esposizione è stata una significativa occasione per mettere in dialogo la realtà della Fondazione con il Museo Comunale Nori De’ Nobili, ed è nata da un’idea di Agnese Rossini, educatrice di Polo9, e Laura Merli, della Fondazione Opera Pia Lavatori Mariani, con fotografie di Alfonso Napolitano e Patrizia Lo Conte. Numerosi Nonni, tra cui diversi protagonisti delle venti immagini esposte in mostra, assieme a familiari, amici, e tanti cittadini, visitatori, autorità, artisti ed estimatori delle arti visive, hanno fatto omaggio alla mostra, ospitata nelle sale del Centro Studi sulla Donna nelle Arti Visive Contemporanee.

Un omaggio alle memorie storiche del territorio. Durante l’incontro la curatrice della mostra Simona Zava ha ricordato gli incontri tenuti assieme ai Nonni nelle sale del Museo già dall’estate 2024, e nominandoli personalmente, li ha ringraziati tutti. La mostra Noi e Nori è visitabile fino al 2 giugno 2025, negli orari di apertura del Museo Nori De’ Nobili. L’ingresso e le visite, per singole persone e gruppi, sia alla mostra che al museo, sono gratuiti.