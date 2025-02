Omaggio alle vittime delle foibe: "Un messaggio per i giovani"

Istituzioni, forze dell’ordine, associazioni, e tanti studenti hanno voluto rendere omaggio alle vittime delle foibe e agli esuli giuliano dalmati e hanno partecipato alla cerimonia istituzionale che si è svolta ieri in piazza Martiri delle Foibe, a Castelferretti. Davanti al monumento ai Martiri, una scultura dell’artista falconarese Guido Armeni, si sono ritrovati il sindaco Stefania Signorini, gli assessori Romolo Cipolletti ed Elisa Penna, consiglieri comunali, rappresentanti delle forze dell’ordine, il professor Giuliano Piccini e il dottor Matteo Piccini, discendenti di esuli. In piazza sono arrivati anche i ragazzi della III A della scuola media Ferraris.

Il sindaco Signorini ha sottolineato il valore, anche educativo, delle testimonianze degli esuli, che hanno vissuto "eventi che non possiamo e non dobbiamo dimenticare. E’ importante ascoltare le voci di chi ha subito il dramma delle foibe e l’esodo giuliano dalmata. Il loro non è solo un ricordo, ma un messaggio che deve arrivare a tutti noi, in particolare alle giovani generazioni. Solo così possiamo fare in modo che queste esperienze restino vive nella nostra memoria collettiva, affinché diventino non solo una riflessione sul passato, ma una guida per il nostro futuro".