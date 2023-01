Omaggio del Panathlon al dottor Marco Grandi

Il Panathlon Club Modena ha ricordato il dottor Marco Grandi, scomparso poco più di due anni fa, dedicandogli nell’ambito della Moma Winter Cup il Premio Fair Play, novità di questa edizione del torneo internazionale di volley giovanile organizzato dalla Scuola di Pallavolo Anderlini, con centinaia di partite giocate in diversi impianti della provincia. Durante tutta la giornata in cui si sono giocate le finali, ospitate a Modena al PalaPanini, sui maxischermi sono state proiettate le immagini della carriera sportiva del dottor Grandi, endocrinologo già nello staff medico della Panini Modena e consigliere d’amministrazione del Modena Calcio all’inizio degli anni Ottanta, oltre che socio Panathlon attivo e competente.

A consegnare il premio, vinto dalle atlete del Quiliano Volley, la moglie e il figlio del dottor Grandi, insieme alla presidente del Panathlon Club Modena Maria Carafoli e a una rappresentanza del club modenese, tra cui il dottor Ennio Gallo e Leo Novi, amici del dottor Grandi che insieme a lui hanno vissuto da protagonisti tanti successi della pallavolo modenese. "Ricordiamo un grande amico e un grande uomo di sport – ha commentato la presidente Carafoli – ringrazio di cuore la famiglia del dottor Grandi, in particolare la moglie Roberta e il figlio Tommaso, per aver accettato la nostra proposta, oltre alla Scuola di Pallavolo Anderlini e al Comitato provinciale della Fipav per aver inserito questo premio in una manifestazione di altissimo livello, proprio qui al PalaPanini, dove Marco Grandi ha vissuto tante emozioni, da medico e da tifoso".