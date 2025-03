Omaggio di Popsophia agli 80 anni di Battiato. Philoshow a lui dedicato

Franco Battiato oggi avrebbe compiuto 80 anni, A quattro anni dalla morte Popsophia lo ricorda annunciando il philoshow a lui dedicato, nell’ambito del festival ‘Abracadabra’ (8-11 maggio). E la prima anticipazione del programma. Venerdì 9 maggio debutterà dunque "Centro di gravità permanente. La musica esoterica di Franco Battiato", spettacolo che intreccia filosofia, musica, aneddoti, video e danza per raccontare l’anima poliedrica e inafferrabile di uno sperimentatore, mistico e intellettuale capace di arrivare alle folle.

Per Lucrezia Ercoli, direttrice artistica di Popsophia e ideatrice dello spettacolo "Battiato è stato capace di esprimere il ‘sentimento popolare che nasce da meccaniche divine’. In questo si riassume la sua unicità: la capacità di essere popolare e di arrivare un pubblico di massa, ma con testi esoterici e citazioni sapienziali".

Ospite e relatore sarà il critico Carlo Massarini, l’indimenticabile Mister Fantasy, che ha conosciuto il Maestro e che per primo in Italia ha compreso il carattere avanguardistico della sua arte. Per lui "Franco è stato, anzi è, un rivoluzionario. E’ entrato nel campo del pop portando un bagaglio di esperienze diversissime per creare una sintesi alta e sofisticata, ma anche accessibile, cantabile e perfino ballabile. Il suo vero tesoro è la sua visione interiore".

Sul palco ci saranno i musicisti della Factory, l’ensemble di Popsophia e i ballerini della compagnia di danza EAD Company Concept.