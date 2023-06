Ombrellone e due lettini a 20 euro "Non abbiamo ritoccato i prezzi"

I costi per gli operatori balneari sono lievitati ma in pochissimi in Riviera del Conero hanno scelto di aumentare, comunque di poco, i prezzi, per non gravare sulla clientela. Tutti gli operatori confermano quest’andamento. La media dei prezzi si aggira su: un ombrellone e due lettini al giorno 20 euro (per un weekend 60 euro, un mese 450, per la stagione mille), e cabina, ombrelloni e lettino al pezzo e al giorno 7 euro (per un weekend 21, un mese 160, per la stagione 360). Sirolo e Numana restano mete predilette e dopo la Bandiera blu le due città hanno guadagnato di nuovo anche quella Verde di spiaggia a misura di bambino, un importante riconoscimento che si basa sull’idoneità ambientale dei luoghi di vacanza per le famiglie con bambini e che ci inserisce, a tutti gli effetti, nella prima "mappa pediatrica" del mare a misura di under 18. Il vessillo è assegnato da un campione di pediatri che abitano in zone di mare su un’idea originale del pediatra Italo Farnetani. I ristoranti al mare e quelli degli chalet hanno riaperto i battenti e lavorano a pieno ritmo, anche gli chalet nonostante il maltempo che ha cancellato i primi weekend. Tutti contano in ogni caso di replicare il successo dell’estate scorsa. Le strutture ricettive sono state occupate al 95 per cento a luglio, al 100 per cento fino al 5 settembre e all’80 fino a metà mese. Giugno ha visto una concentrazione di presenze soprattutto nei weekend con una stima del 50 per cento del tasso di occupazione turistica. Sistemati altri defibrillatori sulle spiagge perché la sicurezza è una parola d’ordine della Riviera che d’estate arriva ad accogliere migliaia di persone da ogni dove e non vuole rimanere sguarnita dal punto di vista del soccorso sanitario: l’Ast ha dato l’ok da giovedì all’apertura delle sedi di guardia medica turistica con partenza, a Sirolo nella sede della Croce Azzurra dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18,30 e a Numana, in piazzale delle Eolie a Marcelli, con lo stesso orario.