Ombrellone e due lettini a 8 euro: lo "sconto" in base al reddito

Parte anche quest’anno il progetto "T’ASPetto al Mare": tutte le famiglie con reddito Isee fino a 15mila euro e che risiedono in uno dei 21 Comuni dell’Ambito Sociale IX, potranno accedere allo stabilimento balneare "Solaria" di Senigallia pagando 8 euro giornalieri per un ombrellone e due lettini. L’iniziativa, frutto di un lavoro di co-progettazione tra l’Asp e la Uisp, pone l’obiettivo di agevolare, con tariffe inferiori a quelle di mercato, servizi balneari. Il "Solaria" è collocato ai Bagni 102, nel Lungomare Da Vinci di Senigallia ed è attrezzato per lo svago, per lo sport, per le attività dei bambini e delle persone con disabilità. Per partecipare alla selezione è necessario compilare la domanda nel seguente link https://forms.gle/7us3Fz4Lfgca1xe26 avendo cura di allegare l’autodichiarazione e un documento di identità. Il beneficio verrà erogato fino a esaurimento dei fondi esclusivamente sulla base del criterio cronologico di arrivo delle domande. Ove si venisse selezionati sarà necessario tesserarsi per le attività estive Uisp presso il loro ufficio di Jesi in Via Tabano n. 1 c/o il Palasport.