Ombrelloni e sdraio: un’estate di aumenti

Ombrelloni e sdraio, gli operatori balneari prevedono ritocchi dal 10 al 15%. Nessuna stangata per chi sceglierà di confermare o prenotare ombrellone e sdraio sulla spiaggia di velluto. I prezzi saranno all’incirca quelli dell’anno scorso, quando già alcuni operatori avevano applicato aumenti dopo il fermo prezzi a causa della pandemia.

Rincari dovuti agli aumenti con cui famiglie e imprese devono fare i conti ormai da mesi. A minacciare il futuro dei bagnini è la Bolkestein: quest’anno il timore è che, dopo l’inverno, lo stabilimento potrebbe cambiare proprietario. C’è chi per aggirare questa situazione ha effettuato investimenti, ma c’è anche chi preferisce aspettare ‘alla finestra’ per poi decidere sul futuro della sua impresa. Sono molti gli operatori balneari che hanno chiesto ai propri stagionali la conferma dell’affitto delle attrezzature, a cui seguirà una caparra a breve, per evitare di trovarsi a giugno con troppi spazi liberi: "Negli ultimi anni il modo di lavorare è cambiato – spiega Cristiano Curzi, Confartigianato balneari – una volta il turista o lo stagionale se ne andava dicendo ‘ci vediamo il prossimo anno’, ora invece c’è chi chiede la disponibilità via mail già in primavera e si lavora molto sia con la mail che con il telefono. La gran parte degli stabilimenti hanno un profilo social che li tiene ‘vivi’ anche in inverno, si cerca di stare al passo con i tempi". Se un anno fa, per un ombrellone e due lettini si spendevano in media dai 700 ai 750 euro, quest’anno si arriverà agli 800, mentre per le prime file la cifra si aggira attorno ai mille euro. Il prezzo dipenderà anche dalla posizione dello stabilimento: sulla spiaggia di velluto i prezzi degli stabilimenti centrali sono da sempre mediamente più alti.

"Un ritocco è per molti necessario, poi ci saranno anche stabilimenti che non lo applicheranno – spiega Curzi – ma andrà a coprire, anche se solo in parte, i rincari che hanno dovuto subire le imprese, una su tutte l’aumento del canone demaniale". Intanto a meno di un mese dalla Pasqua, la pulizia dell’arenile è già partita anche per eliminare i rifiuti organici che si sono depositati in questi giorni sulla spiaggia: ad essere colpito è soprattutto il lungomare di levante dove in alcuni punti si presentano vere e proprie montagne di rifiuti piaggiati dalle ultime mareggiate che, una settimana fa, hanno interessato la spiaggia di velluto.