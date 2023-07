Omero, arrivano i "Sensi d’Estate" Stregati dal ‘Tango a dos voces’

‘Sensi d’Estate’ compie ventidue anni. Era il 2002 quando il compianto Roberto Farroni ebbe l’idea di arricchire l’offerta culturale del Museo Omero con una rassegna estiva di eventi nella corte della Mole di Ancona. Fu subito un successo. Facile prevedere che sarà così anche quest’anno, grazie a sei appuntamenti che si svolgeranno di mercoledì (ore 21.30, dal 19 luglio al 23 agosto). Si inizia con ‘Tango a dos voces. Note e versi di una musica che ha stregato il mondo’. Le voci di Giacomo Medici e Sarita Schena tracceranno un viaggio musicale nel tango, omaggiandone i maggiori rappresentanti. Con loro, Massimiliano Pitocco al bandoneón, Massimiliano Caporale al pianoforte e i ballerini e maestri di tango Alessandro Esposto e Sara Porfiri, ex campioni europei di tango.

Il 26 Victor Carlo Vitale porterà in scena ‘Novecento’ di Alessandro Baricco, accompagnato al piano da Alessandro Pellegrini. Il 2 agosto tornerà l’irriverente Duco Bucolico, ovvero Antonio Ramberti e Daniele Maggioli per presentare il nuovo album "Via col vento".

I due artisti romagnoli scrivono canzoni di ‘cantautorato illogico d’avanguardia’ e dal vivo divertono e coinvolgono il pubblico. Il 9 spazio a Carla Manzon e al suo ‘Juliette. Vita di una cantante’, lettura-spettacolo che omaggia Juliette Grèco, un’artista globale che ha segnato un’epoca, una donna simbolo del Novecento. La fisarmonica di Romano Todesco eseguirà alcune fra le più belle canzoni della Grèco. La produzione è di Malte. ‘Musica da Ripostiglio... perché da camera ci sembrava eccessivo’ è il divertente titolo dello spettacolo del 16 agosto. Protagonisti sono il cantautore Luca Pirozzi, il chitarrista Luca Giacomelli, Raffaele Toninelli al contrabbasso ed Emanuele Pellegrini alla batteria e alle percussioni.

Il repertorio, tra lo scanzonato e l’impegnato, spaziano dai classici italiani alle influenze straniere, in un’atmosfera retrò. Il 23 agosto ‘Sensi d’Estate’ si conclude con la serata in collaborazione con gli Amici della Lirica "Franco Corelli": ‘Beniamino Gigli e i 4 tenori del XX secolo’, ovvero Enrico Caruso, Giuseppe Di Stefano, Mario Lanza e Franco Corelli. Si esibiranno i tenori Dario Di Vietri e Rosolino Cardile, accompagnati dal pianoforte di Riccardo Serenelli e dalla voce narrante di Luca Violini che, tra l’alternarsi delle arie d’opera, racconterà aneddoti e successi mondiali dei grandi tenori. Durante le serate (ore 21-24) la Collezione Design del museo sarà visitabile gratuitamente.