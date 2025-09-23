Omicidio del garage, il sospettato resta in carcere. L’ipotesi di una lite legata al traffico di droga

Matteo Borrelli (nella foto), 37 anni, originario di Erba, fermato venerdì notte perché accusato di aver ucciso, a Loreto, Ettore Alessandro Sorrentino, di Castelfidardo, deve restare in carcere: lo ha deciso il gip di Ancona, anche se non ha convalidato il fermo. Borrelli, accusato di omicidio volontario, non ha fatto nessuna ammissione, ma ha risposto alle domande. La versione che l’uomo ha dato al magistrato verrà confrontata con gli esiti dell’autopsia. Sul movente dell’omicidio, l’ipotesi piu’ accreditata è che aggressore e vittima avessero litigato, nella notte tra lunedì e martedì della scorsa settimana, per un debito di droga. Borrelli avrebbe colpito alla testa Sorrentino, 45 anni, e avrebbe nascosto il cadavere nel garage di casa sua, prima di fingere il ritrovamento fortuito, quattro giorni dopo il delitto.