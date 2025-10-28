Omicidio di Hekuran, arrestato 18enne

Nuova svolta nelle indagini per la lite consumata a Perugia, nella quale è morto Hekuran Cumani, 23enne fabrianese di origini albanesi. Il giovane, di cui sabato scorso si è celebrato il funerale nella cattedrale di San Venanzio, è stato ucciso con una coltellata nel parcheggio dell’Università di Perugia, nel corso di un violento confronto tra un gruppo di ragazzi marchigiani, tra cui la vittima, e uno di perugini. Confronto nato per uno screzio di poco conto, secondo quanto emerso finora, forse un apprezzamento calcistico, un insulto partendo dal quale si è presto passati alle mani. Fino a che non sono spuntati i coltelli. Uno è stato recuperato: non è l’arma del delitto che ancora viene ricercata.

Intanto, un 18enne di origine marocchina che faceva del gruppo dei perugini, che è già indagato per minacce aggravate e porto di oggetti atti a offendere, è stato arrestato su disposizione del giudice per le indagini preliminari. Il ragazzo, infatti, al momento della lite a cui è risultato partecipare, era già destinatario di un provvedimento di divieto di dimora nel comune di Perugia, e di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il provvedimento era scattato in seguito al suo coinvolgimento nell’aggressione, lo scorso maggio, agli addetti alla sicurezza di un locale perugino. In quella circostanza, i buttafuori erano stati aggrediti con una falce: uno di loro era rimasto ferito. Gli addetti alla sicurezza erano poi stati raggiunti da spray urticante, spruzzato dagli aggressori per evitare che gli altri potessero reagire. Il 18enne era stato ritenuto autore dell’aggressione in concorso con altri.

Nei suoi confronti era stato disposto dal questore di Perugia anche il divieto di ingresso nel locale e di stazionamento fuori dalla discoteca per la durata di un anno. Successivamente, il giovane è stato denunciato anche per aver danneggiato l’auto della fidanzata: in uno scatto d’ira avrebbe sfondato il lunotto con un colpo, rimanendo anche ferito. Da ultimo, il suo coinvolgimento nella lite fuori dal 110Dieci Cafè. Il 18enne avrebbe prima minacciato i rivali con il coltello – quello poi recuperato dagli investigatori – quindi, dopo essersene disfatto, avrebbe aggredito alcuni di loro.

A fronte dell’inadeguatezza di un altro tipo di misura cautelare, vista la ripetuta violazione delle prescrizioni a suo carico, il pericolo di reiterazione e la pericolosità, sottolinea la Procura, è stata avanzata al gip la richiesta di arresto. Misura concordata dal giudice. Quella di Hekuran, anche durante i funerali, era stata descritta come "una morte senza senso", epilogo di una lite nata per futili motivi.