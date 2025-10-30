Omicidio di Loreto, per Sorrentino celebrati funerali in forma privata

E’ stato restituito ai familiari il corpo di Ettore Alessandro Sorrentino, il 45enne di Castelfidardo ucciso a Loreto e trovato morto in un garage il 19 settembre scorso. La tumulazione e il funerale hanno avuto luogo la settimana scorsa. La cerimonia funebre si è tenuta tra pochi intimi, per volere della famiglia della vittima, molto scossa dopo l’accaduto. Della restituzione della salma si è saputo solo a tumulazione avvenuta. Le indagini sul delitto intanto vanno avanti, ma non sono stati disposti ulteriori accertamenti dopo quelli chiesti sul veicolo preso a noleggio da Sorrentino – e ritrovato a Castelfidardo dai carabinieri in un parcheggio per caravan – sull’automobile dell’unico sospettato dell’omicidio, sui due martelli da muratore rinvenuti nel garage e sui cellulari. In carcere per il delitto è finito Matteo Borrelli, 37 anni, originario di Erba, convivente della proprietaria del garage di Loreto dove è stato trovato Sorrentino. E’ accusato di omicidio volontario ma ha sempre negato di aver ucciso il 45enne, che ha ammesso solo di conoscere. Molto potranno dire gli esiti degli accertamenti disposti sui due martelli, di cui uno presentava tracce ematiche, e sulla vettura presa a noleggio dalla vittima (una Clio) il lunedì prima del suo ritrovamento. Sul volante sarebbe stata trovata una traccia di sangue. Non è ancora chiaro come Sorrentino, che abitava a Castelfidardo con la madre (è stato visto dalla donna l’ultima volta lunedì sera, il 15 settembre, prima che uscisse dopocena) sia arrivato a Loreto, visto che la Clio era a Castelfidardo. L’ipotesi più battuta dai carabinieri è quella della droga, forse un debito non pagato. Non convince che nella vicenda il sospettato abbia agito da solo.

ma. ver.