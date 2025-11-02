Omicidio dopo la disco, arrestato l’accoltellatore: "Lite innescata da motivi calcistici"

La serata in discoteca a Perugia era ormai finita quando improvvisamente, fuori dal locale, da una chiacchierata su una partita di calcio, da un "forza Marocco" al quale è stato risposto con un insulto, è partita la scintilla che il 18 ottobre ha portato all’omicidio di Hekuran Cumani (foto), 23 anni di Fabriano. Cumani è stato raggiunto da una sola coltellata al petto, fatale, nel parcheggio di fronte alla facoltà di Matematica. Ora per quel delitto è stato incarcerato un ventunenne incensurato residente nel capoluogo umbro, italiano di origini tunisine. Omicidio pluriaggravato il reato contestato nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip. Secondo il procuratore di Perugia ci sono "elementi granitici" nell’indagine condotta dalla polizia. Tra cui la frase "ho bucato qualcuno" riferita dall’arrestato ad alcuni amici ai quali gli inquirenti ritengono abbia mostrato anche un coltello sporco di sangue. Nella lite sono stati coinvolti due gruppi di giovani, uno di Perugia e l’altro di amici fabrianesi. In base a quanto accertato dalla squadra mobile, il 21enne, dopo aver raccolto un coltello lanciato a terra da un amico e con un secondo nell’altra mano, si sarebbe scagliato contro il giovane di Fabriano. Quindi la fuga, per poi disfarsi del coltello (non ancora ritrovato) e di alcuni indumenti.