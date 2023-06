Omicidio Fabriano, carabinieri sulla scena del crimine: ricostruita anche la dinamica

Fabriano (Ancona), 10 giugno 2023 – Fausto Baldoni è stato ucciso con colpi alla testa tramite una pesante lampada di sale che Alessandra Galea avrebbe impugnato o è caduto in seguito ad una lite battendo la testa? Sul luogo del delitto, via Romualdo Castelli, al primo piano del civico 56, ieri mattina sono approdati i carabinieri del Sis (Sezioni Investigazioni Scientifiche) di Ancona funzionalmente collegati con i Ris. I militari hanno cercato dei riscontri a quanto sostiene l’indagata che si trova in carcere e sulla quale pende l’accusa di omicidio volontario (aggravato dalla coabitazione) e cioè che lei non avrebbe mai colpito Fausto e lui sarebbe caduto in seguito ad una spinta perché lei avrebbe respinto un approccio sessuale, a mani nude. Per poi uscire di casa e andare dai figli in Umbria.

Ma i carabinieri hanno anche cercato di ricostruire la possibile dinamica alla luce di quanto emerso dall’autopsia e cioè che il 63enne Fausto Baldoni sarebbe stato ucciso da almeno due colpi che gli avrebbero creato profonde ferite al cranio. Per ricostruire i momenti dell’omicidio che sarebbe stato preceduto da un’accesa lite verbale, secondo quanto hanno riferito i vicini, sono state prese in esame anche le diverse stature dei due: lei alta un metro e ottanta e di corporatura robusta, lui alto un metro e sessanta e più minuto dal punto di vista del fisico. I carabinieri della sezione investigazioni scientifiche hanno cercato anche tracce biologiche in casa, in particolare ma non solo nel corridoio all’uscita della camera da letto dove si è consumato il delitto: capelli, peli, sangue, saliva.

Il 63enne è stato trovato a terra in mutande e canottiera in un lago di sangue. I carabinieri del Sis hanno repertato dei campioni ed effettuato rilievi fotografici e non all’interno dell’appartamento dove la vittima da un paio d’anni viveva con Alessandra Galea, disoccupata e madre di due ragazzi che vivono in Umbria. Non sarebbero stati al momento sequestrati degli oggetti, la scena del crimine è stata lasciata com’era, in vita di possibili nuovi sopralluoghi. Ora tutti i prelievi e le tracce prelevate saranno analizzate minuziosamente dalla scientifica per capire quanto sia davvero accaduto in quel maledetto sabato mattina quando Fausto era atteso a pranzo dalla sorella Rita che non vedendolo arrivare alla sua abitazione di Scheggia e Pascelupo (Perugia), ha iniziato ad avere dei cattivi presagi fino a dare l’allarme ai carabinieri che nel tardo pomeriggio hanno scoperto il delitto. I carabinieri hanno provveduto a sequestrare anche i cellulari di Baldoni e di Galea: saranno analizzati da un perito informatico. Le indagini si concentrerebbero sul messaggio che sarebbe partito dal cellulare di Fausto dopo la sua morte, dopo le 13 in risposta alla sorella Rita che lo cercava con insistenza. Secondo i familiari Fausto aveva paura di Alessandra tanto da aver fatto sparire da casa i coltelli. E le litigate, spesso riecheggiavano ne condominio che si affaccia su via Don Riganelli, davanti al centro direzionale di Intesa San Paolo.