Omicidio, "Fausto è stato colpito alla testa"

Fausto Baldoni non è morto per una caduta accidentale. Aveva sul viso, frontalmente, i segni delle percosse ricevute, probabilmente con la lampada da camera che è stata trovata in casa dopo l’arrivo dei carabinieri. Una morte non immediata ma comunque risalente almeno a sei ore prima del suo ritrovamento nell’appartamento di via Castelli, a Fabriano, e quindi inquadrata tra le 10 e mezzogiorno di sabato scorso.

A dirlo è l’autopsia effettuata martedì mattina all’ospedale di Fabriano, dal medico legale Mauro Pesaresi. Una relazione preliminare, che contiene l’esito dei primissimi accertamenti, è stata già depositata dalla medicina legale in procura. Accertamenti importanti perché avvalorano, per ora, la tesi investigativa emersa fin da subito dai carabinieri, quella che ad uccidere il 63enne agente di commercio sia stata Alessandra Galea, la 49enne che viveva in casa sua da due anni.

La donna, che è accusata di omicidio volontario aggravato dalla coabitazione e si trova reclusa in carcere, a Villa Fastiggi di Pesaro, nell’interrogatorio di garanzia sostenuto martedì aveva detto di non aver colpito l’uomo ma di essersi solo difesa da un approccio sessuale. Non aveva avuto contezza che Baldoni fosse ferito o morto ed era uscita di casa per andare a trovare i figli che vivrebbero in Umbria. Il suo avvocato, Franco Libori, per ora non farà istanza al Riesame per chiedere che venga liberata. Ieri attendeva ancora di acquisire tutti gli accertamenti fatti fino ad ora. La salma di Baldoni fino a ieri sera non era stata ancora liberata dai pubblici ministeri che coordinano le indagini, i sostituti Ruggiero Dicuonzo e Valentina Bavai. I familiari aspettano il nullaosta per la sepoltura e il funerale.

L’indiscrezione trapelata su un sms che la sorella Rita avrebbe ricevuto sabato, dal telefono del fratello morto, dopo che lo aveva chiamato e si era preoccupata di non vederlo arrivare per pranzo, dove l’uomo la rassicurava di non preoccuparsi, prende sempre più campo.

La donna ha dei dubbi che a scrivere sia stato Baldoni perché non era solito utilizzare certi vocaboli. E’ da accertare l’orario in cui lo ha ricevuto. Rita aveva provato a chiamare Fausto alle 12.58 ma il cellulare del fratello squillava già a vuoto. La sorella era a Scheggia, un comune in provincia di Perugia, e ha fatto ritorno a Fabriano alle 17. Ha suonato alla porta di Baldoni senza ricevere risposta. Poi ha fermato una pattuglia dei carabinieri. Infine ha chiamato i pompieri per aprire la porta di casa ma erano già le 20. Fausto era morto, a terra, in una pozza di sangue.

Marina Verdenelli