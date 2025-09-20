Omicidio di Loreto, fermato un uomo: indagini sul movente

Loreto (Ancona), 20 settembre 2025 – Ha 37 anni ed è originario di Erba ma domiciliato a Loreto il 37enne fermato nella notte per l’omicidio di Alex Ettore Sorrentino, il 45enne di Castelfidardo, trovato senza vita nel garage di via Altotting, alla periferia di Loreto, nel quartiere di Villa Costantina, di cui due giorni prima era stata denunciata la scomparsa da parte della fidanzata.

Omicidio a Loreto, il garage del palazzo di via Altotting dove è stato trovato il 45enne senza vita in una pozza di sangue. Carabinieri sul posto

Il fermo nella nottata

I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Ancona, del Nucleo Radiomobile di Osimo e della Stazione di Loreto hanno infatti eseguito un provvedimento di fermo nella nottata per l’uomo già noto alle forze dell'ordine. Si tratta di una delle persone portate in caserma a seguito dei fatti. e cioè il compagno della donna proprietaria del garage.

Il provvedimento

Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Ancona sulla base delle indagini attraverso metodologie tradizionali e accertamenti tecnici condotti dalla Sezione investigazioni scientifiche e dalla Sezione 'Cyber Investigation' del Nucleo investigativo di Ancona.

Gravi indizi di colpevolezza

Le risultanze così raccolte hanno consentito di configurare gravi indizi di colpevolezza a carico del fermato e di attribuire al cadavere, in avanzato stato di decomposizione, con una profonda ferita al capo e senza documenti.

Il movente del delitto

Le attività di indagine proseguiranno anche al fine di risalire al movente del reato nonché di ricostruire in maniera conclusiva tutte le varie fasi dell'omicidio, anche all'esito dell'esame autoptico sul cadavere che si terrà nei prossimi giorni. La persona fermata è stata portata nel carcere di Montacuto, in attesa dell'udienza di convalida del fermo da parte del gip di Ancona.