Omicidio Matteuzzi, tre anni dopo. La sorella: " Sandra era gioia pura. Padovani deve avere l’ergastolo"

"Avere giustizia per Sandra? Non è possibile, perché l’unica giustizia vera sarebbe che lei tornasse a vivere, che fosse di nuovo qui, accanto a me. E questo non può accadere. Ma confidiamo nella giustizia processuale, sperando che sarà confermato l’ergastolo, per trovare almeno un po’ di pace e provare ad andare avanti. Anche se ancora non so come. L’ergastolo è ciò che Padovani merita. E in Cassazione vogliamo sentire pronunciare questa parola, nel nome di mia sorella e di tutte le donne uccise". A parlare è la sorella di Alessandra Matteuzzi, 56 anni, uccisa a Bologna dall’ex fidanzato Giovanni Padovani, modello e calciatore di Senigallia, all’epoca 26enne, la sera di tre anni fa. Il 23 agosto 2022 lui la massacrò con calci, pugni, martellate in testa e perfino colpendola con una panchina. Alessandra morì quella sera stessa in ospedale. Pochi giorni prima lo aveva denunciato per stalking. Padovani è stato condannato all’ergastolo in primo e in secondo grado. Il 17 settembre l’ultimo atto in Cassazione: la difesa punterà sui disturbi mentali per far cadere le aggravanti.

Stefania Matteuzzi, lei e Alessandra eravate legatissime. Quali ricordi le tornano in mente più spesso?

"Davanti a me ho ancora l’immagine di Sandra che rideva e scherzava con noi, di Sandra che cantava, di Sandra che ci prendeva in giro e chiacchierava. Ci ha riempito d’amore, sempre. Si è presa cura della mamma, che era malata, ogni istante in cui ha potuto. La portava a fare la spesa, al mare, appena aveva un momento libero lo dedicava a noi. La sua vita era semplice, piena di affetto e di spensieratezza. Questa era mia sorella. E lui ce l’ha portata via. Mia madre non ha retto e purtroppo ora non c’è più. Continuava a ripetere: ’Dov’è la Sandra?’ Per lei, malata, era un punto di riferimento, e poi da un giorno all’altro non l’ha più vista".

Tra voi vi sentivate spesso?

"Dieci volte al giorno, o quasi. Eravamo inseparabili. Sapevamo tutto l’una dell’altra. Lei era un libro aperto per me. Mi adorava. Quando sono nata (tra noi ci sono otto anni di differenza), era incredibilmente felice, non ha fatto altro che riempirmi di baci. Ripensare adesso a lei, a com’era, è un dolore indescrivibile".

E oggi questo dolore non passa.

"Anzi. Io così male non sono mai stata. Non faccio che piangere. Sono crollata. Ho sopportato tanto, mi sono fatta forza con il processo".

E ora, il 17 settembre, l’ultima parola su Padovani in Cassazione. Cosa vi aspettate?

"Fa male sentirlo parlare, ascoltare certe cose, come quando in Appello ha detto: ’Io ora vivo due vite, la mia e quella di Sandra’. È stato l’ennesimo schiaffo, un’altra mancanza di rispetto. Non deve permettersi di parlare di mia sorella. Merita l’ergastolo. E non solo per l’omicidio, ma anche per tutto quello che ha fatto prima".

Si riferisce allo stalking?

"Avendo condiviso ogni cosa con mia sorella, sapendo quello

che ha passato, è molto difficile rivivere tutto questo. Ci sono pensieri che mi tormentano, flash che ritornano, come la manipolazione psicologica che ha messo in atto su di lei, lo stalking continuo: le staccava la luce, era riuscito a ’entrare’ nel sistema delle telecamere di casa, e così spiava e controllava Sandra nella sua intimità, era salito sul terrazzo di casa, arrampicandosi, e la mattina dopo lei l’aveva trovato lì".

Sandra era cambiata?

"L’aveva privata della sua libertà in ogni modo, l’aveva distrutta a livello psicologico, e ha distrutto anche la mia, di vita. Mia sorella non era più lei. Sono tutte cose che mi tormentano, ancora e ancora. Anche perché in lui non vedo pentimento. Lui non si è mai pentito. Credo che dovrebbe sottoporsi a un percorso importante per capire cos’ha fatto, perché non l’ha capito. La giustizia non sa nemmeno cosa sia, lui".

Tra un mese la vicenda giudiziaria però sarà chiusa.

"E per me sarà come chiudere un cerchio. Attendo quella giornata con grande tensione e dolore. Dopo, sperando che sentiremo per la terza volta la parola ’ergastolo’, proverò ad andare avanti, a recuperare un po’ di forza, che ora sembra avermi abbandonato. Forse però, con la sentenza definitiva, potrò provare anch’io a mettere un punto. E a ricordare mia sorella per i sorrisi, le risate, gli scherzi. Per l’amore e la gioia che dava. Voglio pensare a lei solo per le cose belle, per quella sua voglia di vivere unica. Questo vorrei portare con me di mia sorella".