Omicidio, perizia psichiatrica per Padovani

Omicidio Matteuzzi, disposta la perizia psichiatrica per il 27 enne senigalliese Giovanni Padovani che il il 27 agosto 2022 uccise a martellate la sua ex compagna Alessandra Matteuzzi. Il giovane, che aveva tentato la carriera di modello e influence, militava da qualche tempo in squadre di calcio del sud dopo aver tentato di sfondare nelle serie maggiori. Il legale dell’uomo, Gabriele Bordoni, ha ritirato la richiesta a comparire in aula di Maria De Filippi: proprio ieri mattina, hanno confermato dal programma i contatti con Padovani, il che rende superflua la testimonianza della conduttrice. L’intento era quello di dimostra che il 27enne telefonò alla trasmissione chiedendo di poter partecipare alle preselezioni per le puntate della settimana successiva a dimostrare che stava programmando i giorni successivi, particolare che avallerebbe la tesi difensiva che sostiene ‘stava facendo programmi per i giorni successivie non avrebbe quindi premeditato di uccidere Alessandra’.

Parole forti quelle del sindaco di Bologna Matteo Lepore che ieri si è presentato in aula dopo la vicesindaca Emily Clancy: "Questo è un processo su cui la città di Bologna prende posizione" le parole del sindaco. "Un fatto che ha scosso le coscienze di tutti" ha ribadito la vicesidaca. Pesante le accuse che gravano sul calciatore Giovanni Padovani: omicidio aggravato da premeditazione, futili motivi, legame affettivo e stalking.

Ieri la Corte d’Assise di Bologna, presieduta dal giudice Domenico Pasquariello, ha quindi accolto la richiesta formulata dall’avvocato Bordoni di sottoporre il suo assistito a perizia psichiatrica. Ha spiegato ritenendolo necessario per accertare che il Padovani sia effettivamente in grado di partecipare al processo e se sia affetto da patologie che possano aver compromesso la sua capacità di intendere e di volere al momento del delitto, portando a sostegno della sua istanza anche la documentazione clinica delle equipe psico-sanitarie delle carceri di Bologna e di Piacenza.

Di diverso avviso i legali di parte civile, che pur non opponendosi tout court alla richiesta di Bordoni si sono detti convinti della capacità di Padovani di partecipare al processo, con l’avvocata Chiara Rinaldi che ha chiesto di "contenere in modo importante le tempistiche" degli accertamenti. Nessuna dichiarazione da parte dei familiari di Padovani che, contattati subito dopo l’accaduto, non avevano rilasciato dichiarazioni.