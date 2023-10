"Omicidio, scarpe rosse davanti a casa di Titti"

"Titti mia, stai facendo così tanto da lassù. Hai finalmente smosso la coscienza di tanta gente, che il tuo sacrificio serva a questo mondo per essere un posto migliore. Titti eri una combattente qui sulla terra e stai lottando più che mai anche da lassù, complimenti amore mio".

Sono le parole di Vincenzo, nipote di Titti Marruocco, morta ammazzata venerdì notte con 39 coltellate nel suo letto mentre dormiva e davanti alla figlia 16enne, per mano del marito da quale si stava separando. Proprio la famiglia della vittima sta organizzando un’iniziativa come spiega il nipote che, originario di Torre del Greco come Concetta e Fausto Panariello vive a Loreto: "Stiamo raccogliendo scarpe e indumenti rossi, simboli della lotta al femminicidio, da posare davanti casa sua, a Cerreto d’Esi in via Don Pietro Ciccolini 25 (dove si è consumato il femminicidio). Chiunque ne abbia disposizione, magari scarpe che non usa più, può donarle a sostegno della battaglia che stiamo intraprendendo noi familiari. Ringrazio tutti in anticipo".

Si attende la liberazione della salma ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria per i funerali di Titti che potrebbero tenersi nel finesettimana. Intanto in rete si susseguono i messaggi di rabbia ma anche di dolore e ricordo della vittima: "Mi dispiace tanto – commenta un’amica di Concetta Marruocco -. Ho conosciuto Titti tramite mia sorella, di cui era collega. Era una donna dolce, che ha dimostrato tanto coraggio. Sostengo i familiari in questa lotta, perché sull’efferato assassinio di cui è stata vittima non si spengano i riflettori e perché soprattutto lei abbia giustizia, quella che non ha avuto in vita".

A intervenire sul femmicidio di Cerreto anche la criminologa Roberta Bruzzone alla trasmissione Ore 14 di Rai due: "Probabilmente il killer ha visto che dal braccialetto scattavano falsi allarmi e ha ritenuto potesse essere agevole avvicinarsi alla vittima per colpirla. Dopo questo incredibile femminicidio le donne che si trovano in una situazione analoga a quella di Concetta sono tutte terrorizzate. Il fatto che lui avesse il braccialetto e abbia potuto compiere un gesto del genere le sta gettando nell’angoscia più profonda. Tutto poteva succedere ma non una cosa del genere. Questi dispositivi andrebbero più monitorati e controllati. Non escluderei – ha concluso la criminologa - che falsi allarmi che ci sono stati possano essere stati dei tentativi di lui per capire che margini di manovra avesse".

Sara Ferreri