Senigallia (Ancona), 29 marzo 2021 - Tragedia questo pomeriggio attorno alle 17.30 a Roncitelli di Senigallia. Un uomo ha ucciso il figlio di 17 anni in una villetta nella frazione della città, sparandogli un colpo di pistola.

Il frastuono ha inevitabilmente richiamato l'attenzione dei vicini che hanno chiamato il 118 e i carabinieri attorno alle 17.45. I militari hanno già arrestato l'omicida. Non è ancora chiaro se il gesto sia avvenuto al termine di una lite o se invece il colpo sia stato esploso a bruciapelo. Il ragazzo è morto sul colpo. Sul posto anche la scientifica dei carabinieri per i rilievi.

L'omicidio è avvenuto in via Sant'Antonio 128. I carabinieri stanno accertando se l'arma fosse regolarmente detenuta oppure no. Sembra che tra padre e figlio i rapporti non fossero buoni: numerosi infatti sarebbe stati anche recentemente i litigi in casa.