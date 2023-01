Omicidio Senigallia, uccise il figlio: confermati 22 anni di carcere

Il padre e la vittima

Senigallia (Ancona), 27 gennaio 2023 – E’ arrivata la condanna bis per Loris Pasquini, l’ex ferroviere di 74 anni che uccise il figlio Alfredo, il 29 marzo del 2021, nella frazione di Roncitelli di Senigallia. L’uomo, con un passato nell’esercito, sparò al 26enne con una pistola calibro 9. La Corte di Assise di Appello di Ancona, ha confermato, martedì scorso, il giudizio di primo grado: 22 anni di carcere.

Non è stata accolta la richiesta della difesa, gli avvocati Silvia Paoletti e Roberto Regni, di sottoporre il proprio assistito a una perizia super partes per accertare l’incapacità di intendere e di volere e quindi anche la sua imputabilità o meno al processo.

L’accertamento era stato chiesto anche a seguito di una consulenza psichiatrica che gli stessi avvocati avevano prodotto nel processo di primo grado e che aveva evidenziato come l’imputato è affetto da disturbi depressivi, con tratti ossessivi di personalità, esplosi a seguito di una difficile convivenza con il figlio. Rigettata anche la tesi della legittima difesa sempre sostenuta dal Pasquini che martedì era in aula alla lettura del verdetto da parte del presidente della Corte Giovanni Treré. Conferma in pieno l’accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela e dalla detenzione abusiva dell’arma, una Beretta, con cui ha sparato.

Il delitto si consumò nell’abitazione della frazione senigalliese, in via Sant’Antonio. Era tardo pomeriggio quel giorno e padre e figlio erano rientrati da un giro in auto fatto per accompagnare alla fermata del bus un amico di Alfredo. Tra i due era scoppiato un litigio, iniziato nel piazzale esterno e finito all’interno del casolare dove il giovane viveva al piano di sopra e il padre a quello di sotto.

Dentro casa Pasquini padre sparò un colpo di pistola che ferì gravemente il 26enne all’altezza del collo. Il figlio riuscì a salire le scale, raggiungere la sua cameretta e da lì chiamare il 118 per chiedere i soccorsi dicendo che il padre gli aveva sparato. Morì dissanguato. Gli avvocati dell’imputato aspetteranno l’uscita delle motivazioni della sentenza, tra 90 giorni, poi hanno già annunciato che faranno il ricorso in Cassazione. Il 74enne è ancora con la misura cautelare dei domiciliari, nella sua abitazione di Roncitelli, con il braccialetto elettronico. Per la spesa lo aiutano dei volontari della Caritas.