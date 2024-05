Oncologia, lavoro e invalidità: medici legali a confronto

Il 15 maggio 2024 alle 9, nella sala della Loggia dei Mercanti in via della Loggia ad Ancona, si terrà l’evento formativo per medici legali sul tema "Aspetti valutativi medico-legali. Oncologia, Lavoro e Invalidità", organizzato dalla Coordinatrice Medico Legale INPS Marche – Nunzia Cannovo, con la collaborazione della dr.ssa Rossana Berardi - Prof. Ordinario di Oncologia, Direttrice Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Università Politecnica delle Marche. Patrocina l’evento L’Associazione Marchigiana Medicina Legale, AMAMEL.

Il convegno, promosso dalla Direttrice regionale INPS Marche – Emanuela Zambataro, vedrà la partecipazione del Coordinatore Medico Legale INPS nazionale dr. Raffaele Migliorini, di eminenti personalità del mondo accademico nazionale, dei rappresentanti dei medici e degli avvocati di Patronato, dei Consulenti Tecnici d’Ufficio e di illustri rappresentanti del Tribunale del lavoro di Ancona (nella persona della dott.ssa Tania De Antoniis).

Sono state inoltre invitate a partecipare ad un primo, importante momento di confronto le associazioni dei malati oncologici, tra cui “Loto-uniti contro i tumori ginecologici OdV”, “L’Abbraccio Onlus”, “C’è Tempo ODV” ed altre che fanno parte di Marcangola, forum delle oltre 40 associazioni di volontariato attive in ambito oncologico marchigiano.