Oncologici inviati al Cup: "In carico a professionisti"

Pazienti oncologici inviati al Cup per le prenotazioni degli esami di controllo periodici? Dopo la denuncia di una donna con due tumori e di altri pazienti oncologici al Tribunale del malato la direzione strategia Ast rende noto: "Viene seguita una procedura che è stata standardizzata e concordata con i professionisti - a prescindere dalla tipologia diagnostica - e a cui si sta lavorando da tempo: viene personalizzato il percorso individuale di ciascun paziente il quale viene seguito passo-passo in tutte le visite successive di controllo e le prestazioni necessarie al suo caso. Il percorso di presa in carico è stato studiato e viene applicato proprio allo scopo di prendersi cura del paziente il quale dunque non deve prenotare individualmente le visite di follow up e gli accertamenti diagnostici ma è lo specialista stesso che lo prende in carico per il suo profilo di cura personalizzato. Nel momento in cui si verificano anomalie nel percorso - come nel caso riportato dal Carlino a prescindere dall’azienda di riferimento dell’utente - invitiamo a rivolgersi alle strutture aziendali preposte, come l’Urp che si rapporta con l’ufficio di coordinamento aziendale liste di attesa che dal suo insediamento, diversi mesi fa, si sta adoperando per risolvere questo tipo di problematiche. Abbiamo provveduto a formalizzare questo tipo di azioni e coinvolto in questo percorso sia il versante sanitario sia il versante amministrativo, tutti insieme si sta procedendo ad una attività di controllo e verifica delle liste di attesa". Quindi "è lo specialista stesso a ‘prendere in carico’ l’utente, programmando e prenotando le prestazioni sanitarie per quel paziente, con la tempistica consona e secondo un profilo di cura personalizzato. Per le prestazioni strumentali che vengono prescritte come controlli successivi, così come le visite specialistiche successive, con prenotazione da parte dello stesso specialista nelle apposite liste di presa in carico". "Non siamo perfetti ma tanti professionisti tutti i giorni si impegnano per dare risposte a chi sta male – aggiunge il dg Giovanni Stroppa -. Il mio compito è gestire la sanità di questa provincia con coscienza e se dovessi accorgermi di non essere in grado vi assicuro che sarò il primo a farmi da parte, ma finché ci sarò farò ogni sforzo chiedendo l’aiuto di tutti per capire dove migliorare e dare le giuste risposte. Sono disposto a lavorare 24 ore al giorno per dare risposte, ma veder denigrare il lavoro di tanti bravi professionisti questo non lo permetterò mai".

