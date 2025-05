"One woman show" con la Persia

Un viaggio emozionante nei cinquanta anni di vita di un’artista che ne ha trascorso trenta sotto i riflettori. Stiamo parlando di Valentina Persia, che domani sera (ore 21) porterà al Teatro Sperimentale di Ancona il suo nuovo spettacolo dal titolo ‘Ma Che Te Ridi?’. Si tratta di un ‘one woman show’ in cui Persia invita il pubblico a riscoprire il suo percorso fatto di risate, emozioni e ricordi indimenticabili. Tra imitazioni irresistibili, barzellette spassose, canzoni e momenti di toccante intimità, lo spettacolo celebra la sua inesauribile energia e il legame unico con il pubblico. ‘Ricordatevi di sorridere anche nei momenti difficili: un sorriso triste è sempre meglio della tristezza di non saper più sorridere’. Questo il motto di Valentina, attrice, comica e ballerina dal talento inimitabile, amata per la sua travolgente simpatia e la sua presenza scenica unica. Icona del cabaret, ha conquistato l’Italia con le sue battute fulminanti, debuttando nel 1994 nel celebre programma ‘La sai l’ultima?’, dove è diventata una presenza imprescindibile. Valentina Persia è conosciuta dal grande pubblico come un’istrionica cabarettista dalla barzelletta sempre pronta.

E stata fra i protagonisti di varietà televisivi come ‘Ci vediamo su Rai Uno’, con Paolo Limiti, ed ‘E io pago’, con il gruppo del Bagaglino, ma anche di film di successo, al fianco di attori come Christian De Sica e di registi come Carlo Vanzina, senza dimenticare le serie ‘Caterina e le sue figlie’, che l’ha vista recitare al fianco di Virna Lisi, e ‘L’onore e il rispetto’, con Gabriel Garko. Valentina Persia ha inoltre recitato a teatro in spettacoli di successo, come ‘Single per scelta’ e ‘Se quaranta mi dà tanto’.

Si è classificata al secondo posto, unica donna finalista, nell’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi, ed ha conquistato il pubblico con le sue divertenti trasformazioni/imitazioni di Gabriella Ferri, Anastacia, Amy Winehouse, Clementino e Pippo Franco, confermandosi rivelazione indiscussa del programma di Carlo Conti su Rai 1 ‘Tale e quale show’.

Reduce dal successo di ‘Only Fun’ sul canale Nove, lo show comico più irriverente della tv, con Belen Rodriguez e i Panpers, Persia è di nuovo pronta a conquistare il pubblico dei maggiori teatri italiani con uno spettacolo che ‘fa ridere, riflettere e sognare’.

