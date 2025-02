Onesto, sincero e competente: ecco il buon politico anche senza empatia

L’università di Urbino ha svolto una indagine con la quale si chiedeva alla gente come dovesse comportarsi un buon politico, ovviamente la maggioranza delle persone ha optato per la sincerità, visto che molti politici hanno promesso a noi italiani traguardi che in realtà non hanno mantenuto, competenza e capacità, un aspetto importantissimo per rappresentare il nostro paese, perché di certo non vogliamo avere una figura incapace, il prototipo di leader deve anche essere empatico, che riesca cioè a capire le nostre esigenze, non guardando la situazione da una sola prospettiva, ma riuscendo ad immedesimarsi in un comune cittadino.

Negli ultimi anni in Italia hanno governato politici "esecutivi", che osservavano e risolvevano il problema in solitaria, non coinvolgendo la popolazione. Serve un politico che si metta in gioco, che si impegni davvero a mantenere la parola data e non nascondersi nella loro "torre d’avorio" e liberarsi da ogni tipo di difficoltà. Queste sono le principali informazioni che l’università di Urbino è riuscita a ricavare grazie a questa indagine, le caratteristiche emerse sono: onestà e sincerità, competenza e capacità, empatia e coraggio. Ovviamente da questa indagine è uscito il prototipo ideale di buon politico della maggioranza, quindi è un discorso molto generale.

Personalmente anche io credo che un buon politico debba essere onesto, sincero, competente ecc… invece sono abbastanza in disaccordo sul fatto che un politico debba essere del tutto empatico, perché comunque ci sarà sempre qualcuno in disaccordo con la decisione che il politico andrà a prendere e ci sarà qualcosa da ridire, per questo penso che a volte lui o lei debba prendere l’iniziativa, ovviamente su tematiche poco importanti, appunto per la poca importanza bisogna risolvere la questione in fretta e dobbiamo pensare a cose di maggiore valore e in quei momenti, sì che il politico si deve mettere in gioco a mostrarsi collaborativo e pronto ad ascoltare le nostre idee, perché sono quelli i momenti in cui si riescono a vedere davvero le potenzialità e i valori di una persona di così grande importanza.

Molto probabilmente ci sarà molta gente in disaccordo col mio pensiero ma questo è normale, perché tutti noi siamo diversi (sia in bene che in male) per questo motivo resto dell’idea che a volte il "buon politico" debba fare di testa sua, perché se ci aspettiamo che lui/lei svolga ogni nostra aspettativa rimarremo delusi ogni volta.

Giacomo Dello Russo 3B