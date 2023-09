Onorificenze alla Polizia Locale di Ripe per Covid e Alluvione

Martedì sono stati consegnati agli agenti del Comando di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone" le onorificenze del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli per il servizio svolto durante il periodo della pandemia da Covid-19 e per l’impegno dimostrato durante i giorni dell’alluvione del settembre 2022.

La cerimonia si è svolta a Passo Ripe presso la sede del Comando, dove i sindaci di Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Trecastelli, hanno consegnato agli agenti gli attestati di merito che la Regione ha voluto conferire come ringraziamento e riconoscimento per l’operato compiuto durante i tragici avvenimenti. Queste le motivazioni delle onorificenze: "per l’impegno e il non comune senso del dovere dimostrati durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19, anteponendo con onore la salute dell’intera comunità alla propria" e "per il sostegno e il grande supporto alla popolazione colpita in occasione degli eventi atmosferici avversi, che nel mese di settembre 2022 hanno colpito le province di Ancona e di Pesaro Urbino". Il Comandante Latini, da parte sua, ha ricordato i primi momenti dell’emergenza Covid, toccante anche il ricordo della notte dell’alluvione, quando gli agenti si trovarono ad affrontare una situazione drammatica, con strade allagate, ponti crollati e cittadini da mettere in salvo.