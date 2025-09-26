"Onta Appena", sul grande schermo la civiltà contadina delle Marche

Debutta questa sera (ore 21.15) al Cinema Italia di Ancona il film ‘Onta Appena’, originale opera cinematografica che porta sul grande schermo la memoria della civiltà contadina delle Marche.

Il film, scritto e diretto da Diego Capomagi e Filippo Cola, è prodotto da Cuadro Movie Production ed è frutto di un progetto di ricerca e narrazione nato con l’obiettivo di documentare e valorizzare l’eredità culturale del sistema mezzadrile che ha caratterizzato la regione tra fine ‘800 e metà ‘900.

La storia prende forma a partire dal ritrovamento di un libro in biblioteca, ‘La vita dei contadini nelle Marche del ‘900’. Il protagonista, un autore contemporaneo e creatore di contenuti, decide di realizzare un podcast basato sulle testimonianze di due anziani osimani, Giuseppe e Ida, che diventano le voci guida del racconto.

Dai loro ricordi emergono usanze, credenze, rituali quotidiani e dinamiche familiari che offrono uno spaccato autentico della vita rurale dell’epoca. ‘Onta Appena’ è un ibrido tra documentario e narrazione audio-visiva, che unisce elementi di reportage, linguaggi digitali e interviste d’archivio per costruire un viaggio emotivo e antropologico nel passato rurale.

Il progetto intende riattivare la memoria storica delle comunità locali, con particolare attenzione ai giovani.